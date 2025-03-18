Kastamonu'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü (Kastamonu Haberleri)
Kastamonu'da, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde sis etkili oludu. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'nda hava sıcaklığının aniden düşmesine bağlı olarak sis oluştu.
Sis nedeniyle Yaralıgöz Geçidi'nde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyardı.
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