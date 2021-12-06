Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 12:28
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
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