Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 06.12.2021 - 12:28

Kastamonu'da sis ulaşımda aksamalara neden oldu

Haberleri - Anadolu Ajansı, Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

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