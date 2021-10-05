Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 21:40
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe merkezinde ikamet eden Kadir (85) ile eşi Kamile Çalışkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.
Çalışkan çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çalışkan çifti, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Kadir Çalışkan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kamile Çalışkan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kastamonu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kastamonu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.