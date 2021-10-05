Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, eşinin tedavisi ise devam ediyor.

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 05.10.2021 - 21:40

Kastamonu'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri öldü

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçe merkezinde ikamet eden Kadir (85) ile eşi Kamile Çalışkan'dan bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.

Çalışkan çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çalışkan çifti, buradaki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.

Kadir Çalışkan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Kamile Çalışkan'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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