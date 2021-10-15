Kastamonu'da tefecilik operasyonunda yakalananlardan 5'i tutuklandı

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 15.10.2021 - 18:41
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda senet ve doküman ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İkisi adli kontrol olmak üzere 7'si serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin kendilerinden talepte bulunan kişilere, yüksek faizle para ya da altın vererek tefecilik yaptığı öğrenildi.
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