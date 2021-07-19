Kastamonu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 19.07.2021 - 10:19
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Ömer C. yönetimindeki 06 SJ 392 plakalı otomobil, D-100 Karayolunun Tosya ilçesi yakınlarında önce bariyerlere ardından beton duvara çarptı.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan eşi Kezban C. ile çocukları T.C. ve Y.C. yaralandı.
Ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kastamonu Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Kastamonu Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.