Kastamonu'da traktör devrildi. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
27.06.2026 16:18
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Salim Arabacı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Bekdemirekşi köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörün sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Seher ve Huriye Arabacı ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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