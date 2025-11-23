Kastamonu'da traktör devrildi, bir kişi öldü
23.11.2025 15:33
Kastamonu'da kontrolden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Merkez ilçeye bağlı Ahlatçı köyünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ayhan Ilgaz (46) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ilgaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
