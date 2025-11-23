Kastamonu'da traktör devrildi, bir kişi öldü

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu 'da traktör ün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

