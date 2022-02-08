Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 08.02.2022 - 17:21
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında 13,69 gram eroin ile 17 bin 350 lira sahte para ele geçirdi.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
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