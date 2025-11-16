Kastamonu'da uyuşturucuya tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu 'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi tutuklandı.

