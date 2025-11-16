Kastamonu'da uyuşturucuya tutuklama
16.11.2025 14:29
İHA
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 344 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bin 344 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.V., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı.
