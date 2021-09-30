Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 30.09.2021 - 16:32
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Abdullah Hacat'ın kullandığı 34 BK 6764 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Emin Köseoğlu idaresindeki 37 SA 378 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sebahat Öztürk, Beyazıt Burgaz, Ramazan Çavkazanoğlu, Nermin Çavuş, Saliha Burgaz, Mehmet Aydoğdu, Gülistan ve Azra Eda Aslan hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tali yoldan sağlanıyor.
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