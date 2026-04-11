Kastamonu'daki DAEŞ operasyonunda üç gözaltı

11.04.2026 16:49

Anadolu Ajansı
İHA

Kastamonu'nun Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DAEŞ'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

 

Bu kapsamda Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

 

Operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

