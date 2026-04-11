Kastamonu'daki DAEŞ operasyonunda üç gözaltı

Kastamonu'nun Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda üç şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda Devrekani ve İhsangazi ilçelerinde DAEŞ silahlı terör örgütüne yönelik iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince terör örgütü DAEŞ 'in faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

YASAL UYARI

KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.