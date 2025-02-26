"Kelepçe" tiyatro oyunu, şehit Ahmet Şahan'ın anısına sahnelenecek

Geçen yıl şehit edilen narkotik polisi Ahmet Şahan’ın senaryosuna katkıda bulunduğu “Kelepçe” isimli tiyatro oyunu, 28 Şubat’ta Kastamonu'da sahnelenecek. Oyun, çocuklarını uyuşturucuya bulaşan iki ailenin hikayesini ele alıyor.



Kastamonu Görme Engelliler Derneği Üyesi Necati Korkmazer, yıllar önce uyuşturucu konulu bir oyun yazmaya karar verdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli olan Ahmet Şahan'dan destek alan Korkmazer, Şahan’ın geçen yıl ağustos ayında bir uyuşturucu kullanıcısı tarafından şehit edilmesinin ardından oyunu sahneleme çalışmalarına hız verdi.



Meddah Rugeç Demir’in destekleriyle Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu üyeleriyle bir araya gelen Korkmazer, oyunu sahnelemek için gerekli onayları aldı. Yapımcılığını Demir, yönetmenliğini ise Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkan Yardımcısı Enes Kaçar’ın üstlendiği oyunda görme engelliler ve öğrenciler rol alıyor.



GELİR ŞEHİT POLİSİN AİLESİNE BIRAKILACAK



Korkmazer, "Bu oyunu sahnelemeye hazırlandığımız için çok mutluyuz. Ahmet Şahan'ın anısını yaşatmak için gelirini ailesine vermeyi planlıyoruz" dedi. Daha önceki projelerinde tamamen görme engellilerden oluşan bir kadro ile sahne aldıklarını hatırlatan Korkmazer, "Uyuşturucu ile mücadelede mesajı gençlere ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Görme engelli oyuncu Nihat Bozok, "Bu oyunda aile babası rolünde yer alıyorum ve topluma verilmesi gereken önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



SOSYAL SORUMLULUKI PROJESİ OLARAK TASARLANDI



Yapımcı Demir, "Kelepçe"yi sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye genelinde sahnelemeyi düşündüklerini belirtti. Yönetmen Kaçar ise, oyunun uyuşturucunun insanları nasıl etkilediğini ve ailevi faktörlerin rolünü ele aldığını vurguladı.



Kastamonu'da, 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan cezaevinden firar eden bir kişi, polis ekibine silahlı saldırıda bulunmuş, bu olayda polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmıştı.



Oyun, Ahmet Şahan’ın anısını yaşatmak ve uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak amacıyla sahnelenecek.

