Sekizinci kattan düşen Anıl'ın şüpheli ölümü
16.03.2026 14:03
Sekizinci kattaki balkondan düşen genç kurtarılamadı.
Kastamonu'da sekizinci kattaki evinin balkonundan beton zemine düşen 27 yaşındaki Anıl Buyurucu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kastamonu’da 27 yaşındaki Anıl Buyurucu, ikamet ettiği Saraçlar Mahallesi'ndeki sitenin sekizinci katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anıl Buyurucu, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.
