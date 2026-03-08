Sobadan çıkan yangın 2 ev ve bir ambarı kül etti
08.03.2026 19:27
Son Güncelleme: 08.03.2026 19:27
Kastamonu'da 2 ev ve bir ambar alev alev yandı.
Kastamonu’nun sobadan çıktığı tahmin edilen yangında iki ev ile bir ambar yandı.
Yangın, Bozkurt ilçesine bağlı Keşlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.’ya ait evde sobadan çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.
Alevler, S.Ç.’ye ait eve ve bir ambara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, iki ev ile bir ambarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
YASAL UYARI
KASTAMONU Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KASTAMONU Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.