Türk Yıldızları göklerde yine nefes kesiyor

Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Yıldızları 'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu semalarında yapılan gösteri, vatandaşlardan ilgi gördü.

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