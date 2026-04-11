Yangına müdahale etmek isterken canından oldu
11.04.2026 16:25
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında dairede de maddi hasar oluştu.
Kastamonu'da yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, binanın havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Bahçelievler Mahallesi'nde bakkal işleten E.M. iş yerinin bulunduğu binanın en üst katında çıkan yangına müdahale etmek üzere çatıya çıktı.
E.M. yardım etmek istediği esnada dengesini kaybederek apartmanın havalandırma boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde E.M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
E.M.'nin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
