Kastamonu'da öğrenci camdan atladı, evdeki akademisyen tutuklandı

Kastamonu 'da bir üniversite öğrencisi evin penceresinden atladı. Olayla ilgili olarak o esnada evde olduğu öğrenilen araştırma görevlisi A.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, Aktekke Mahallesi'ndeki Seheryeli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye, ikinci katta evin penceresinden yarı çıplak bir şekilde park halindeki aracın üzerine atlayan erkek üniversite öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

“ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI”

Olay sırasında aynı evde olduğu öğrenilen A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.'nin ifadesinde daha önce yaralanan öğrenciyle ilişki yaşadıklarını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin pencereden atladığını söyledi.

TUTUKLANDI

Öğretim görevlisi A.D. nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme, silahla tehdit ve hakaret suçlamalarıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.