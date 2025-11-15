Kastamonu'da otomobil bariyere çarptı, çift yaralandı
15.11.2025 16:25
Anadolu Ajansı
AA
Kastamonu'da bariyere çarparak devrilen otomobildeki çift yaralandı.
Kenan Ö. (72) idaresindeki 06 BP 684 plakalı otomobil, Kastamonu-Ankara kara yolu Beşdeğirmenler mevkisinde refüjdeki bariyere çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü ile eşi Süeyla Ö. (72), ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası alev alan otomobildeki yangın ise çevredekiler tarafından yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.