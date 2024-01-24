Kastamonu'da tefeci operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaptığı belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.



1 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca fişeği, 34 adet yabancı uyruklu şahıslara ait pasaport, 3 adet senet, 427 Azerbaycan manatı, 530 Suudi riyali, 61 adet 1 gram altın, bin 50 gram gümüş, 1’er adet rehin sözleşmesi, araç tescil belgesi, ikamet izin belgesi ve diploma ile dijital materyaller ele geçirdi.



Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs gözaltına alındı.