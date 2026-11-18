Kastamonu'da tüpün parlaması sonucu 3 kişi yaralandı
18.11.2026 13:45
Anadolu Ajansı
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde meydana gelen tüp parlamasında 3 kişi hafif yaralandı.
Taşköprü ilçesi Harmancık Mahallesi Kız Mektep Sokak'ta bulunan Havva Ö'ye ait evde mutfak tüpü parlama sonucu alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Evde bulunan Havva Ö, Cevahir Ö. ve Rukiye E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.