Kavgayı ayırırken bacağından vuruldu

Batman ’ın Gercüş ilçesinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

O sırada kavgayı ayırmak için araya giren Ayetullah İ., silahtan çıkan merminin hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.