Kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Antalya 'da kavgayı ayırmak isteyen bir genç yaşamını yitirdi.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Denizkent Mahallesi sahilinde bulunan otel önünde Ahmet T. ve bir grup genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine arabasından aldığı bıçağı gelişigüzel sallayan Ahmet T., bıçakla Ali Küçük ve 16 yaşındaki Nuri Ç.'ı yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçlarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hayati tehlikesi bulunmayan Nuri Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

JANDARMAYA GİDİP TESLİM OLDU

Olay yerinden ayrılarak evine giden şüpheli Ahmet T., babasıyla birlikte jandarma karakoluna gelerek teslim oldu.

Diğer taraftan çevredeki vatandaşlar, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Küçük’ün kavgaya karışmadığını, kavga edenleri ayırmak isterken yaralandığını belirtti.