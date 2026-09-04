Kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı vatandaşlar kurtardı

Trabzon’un Çaykara ilçesinde yerleşim alanına inen bozayı , derede kayalıkların arasına sıkıştı. Vatandaşların suya girerek kurtardığı ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İlçenin yüksek kesimlerinde yiyecek aradığı değerlendirilen bozayı, Köknar Mahallesi’ne kadar indi. Daha önce yayla ve mezra evlerine giren ayılar nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, bozayının derede kayalıkların arasında mahsur kaldığını fark etti.

Dik yamaçtan yuvarlanarak dereye düştüğü değerlendirilen ayı için jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Bu sırada vatandaşlar da ayıyı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Suya giren vatandaşlar tarafından kayalıkların arasından çıkarılan bozayı, baygın halde brandaya konularak sarp yamaçtan yukarı çekildi. Ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Kurtarma çalışması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Suya giren vatandaşlar, baygın haldeki bozayıyı, branda üzerine koyarak kıyıya çekti. Güvenli alana alınan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce alınıp, kamyonet kasasına konulan ayı, gerekli kontrol, bakım ve tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Ayının tedavisi sonrası yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtilirken, kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, suya giren vatandaşların kulak kısmından tuttuğu ayıyı el birliğiyle kaldırıp, yerleştirdiği brandayla da yamaca doğru çektiği anlar yer aldı.