Kayalıklarda mahsur kalan keçi 4 gün sonra kurtarıldı
01.11.2026 16:09
IHA
Bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Eruh ilçesinde kayalıkta mahsur kalan keçi ekiplerce kurtarıldı.
Bilgili köyü kırsalında 4 gün önce keçisini kaybeden Bahattin Güneş, hayvanını aramaya başladı.
Kayalıkta bir keçinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.