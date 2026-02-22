Kaybolan 80 yaşındaki kadın dağda kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu
Koyunlarını otlatan yaşlı kadın, düştüğü kayalıkların arasında bir gün sonra bulundu.
Antalya'da küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden çıkan ve geri dönmeyen 80 yaşındaki kadın, bir gün sonra kayalıkların arasında bulundu.
Arama kurtarma ekipleri sıkıştığı yerden yaşlı kadını uzun süren operasyon sonucunda çıkardı.
Kayıp ihbarının ardından Jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından bu sabah erken saatlerde arama çalışmaları başlatıldı.
Yaşlı kadının otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları arazide bulunduktan sonra yaşlı kadın da jandarma drone'u ile yapılan taramalarda kayalıkların arasında bulundu. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.