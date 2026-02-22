Kaybolan 80 yaşındaki kadın dağda kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu

Kayıp ihbarının ardından Jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından bu sabah erken saatlerde arama çalışmaları başlatıldı.

Yaşlı kadının otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları arazide bulunduktan sonra yaşlı kadın da jandarma drone'u ile yapılan taramalarda kayalıkların arasında bulundu. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.