Kayıp Alzheimer hastası kadın uçurumda ölü bulundu

YAşlı kadının cansız bedeni, ekipler tarafından düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

Erzurum'da dün geceden beri haber alınamayan 75 yaşındaki Gülkız Kurt'un cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından sarp arazideki bir uçurumda bulundu.