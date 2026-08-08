Kayıp huzurevi sakini ormanda bulundu

İzmir 'in Buca ilçesinde kaldığı huzurevinden öğle saatlerinde ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 80 yaşındaki F.T. için kayıp ihbarında bulunuldu.

Polis ekiplerinin dron destekli çalışması başlattığı F.T.'nin aynı gün ormanlık alanda bulunduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri F.T. için arama kurtarma çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda F.T.'nin Buca Şahin Tepesi'ndeki ormanlık alana girdiği tespit edildi.

Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle fiziki taramanın güç olması üzerine bölge dron ile kontrol edildi.

Çalışmalar sırasında kayıp F.T.'nin aynı gün yeri tespit edilerek sahadaki ekiplere bildirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, saat 18.00'de F.T.'yi bulunduğu yerden tahliye ederek güvenli bir alana getirdi. F.T., sağlık kontrolünün yapılmasının ardından sağ salim ailesine teslim edildi