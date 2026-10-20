Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Kayıp olarak aranıyordu. Minibüste baygın bulunan inşaat ustası kurtarılamadı

20.10.2026 10:03

Kayıp olarak aranıyordu. Minibüste baygın bulunan inşaat ustası kurtarılamadı
Anadolu Ajansı

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede ve minibüste inceleme yaptı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Çorum'da hakkında kayıp ihbarı yapılan ve aracında baygın halde bulunan inşaat ustası, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çorum'da yaşayan 48 yaşındaki Ertan Saçan'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. En son 16 Ekim'de Kale Mahallesi Lozanevler civarında görülen Saçan için arama çalışması başlatıldı.

 

Hayvan otlatan bir çobanın Kuruçay mevkisinde minibüs içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yol kenarındaki tel örgüye çarpmış haldeki 19 AE 784 plakalı minibüs içerisinde baygın olarak bulunan kişinin kayıp olarak aranan Ertan Saçan olduğu tespit edildi.

 

Araçtan çıkarılan Saçan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Saçan’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery