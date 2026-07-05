Çocukların kavgasına aileler de girdi, bıçaklar çekildi

Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi üzerinde karşılaşan iki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte bıçaklar çekildi ve N.Ö. isimli çocuk kolundan hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak tansiyon bununla da düşmedi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini beklediği sırada şüpheli çocuğun babasını gören N.Ö. ve ailesi, saldırmak için harekete geçti.

N.Ö. ve ailesi, şüpheli çocuğun babasına tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga , polis ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede son buldu.

N.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakalanan şüpheli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.