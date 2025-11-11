Direksiyonda uyuyan şoför bariyerlere çarptı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, H.K.’ye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü ekiplere seyir halindeyken, gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana gelen trafik kazası nda; sürücü, iddiaya göre uyudu.

