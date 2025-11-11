Direksiyonda uyuyan şoför bariyerlere çarptı
11.11.2025 09:12
İHA
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre seyir halindeyken uyuyan sürücü bariyerlere girdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında; sürücü, iddiaya göre uyudu.
H.K. otomobiliyle yaya geçidinin bulunduğu bariyerleri aşarak, yaya yoluna girdi. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, H.K.’ye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan sürücü ekiplere seyir halindeyken, gözlerinin kapandığını ve daha sonra kazanın gerçekleştiğini söyledi.
Çalışmaların ardından hasar gören otomobil çekiciyle kaldırıldı.
