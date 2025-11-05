Kayseri'de beş araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, 1 kamyon, 1 SUV araç ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.

