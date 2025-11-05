Kayseri'de beş araç birbirine girdi: Yaralılar var
05.11.2025 10:56
Son Güncelleme: 05.11.2025 11:22
İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, beş aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında beş kişi yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen kazada, 1 kamyon, 1 SUV araç ve 3 otomobil zincirleme kaza yaptı.
Meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
