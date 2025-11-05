Kayseri'de feci kaza: 14 yaşındaki Berra yaşamını yitirdi
05.11.2025 10:58
DHA, İHA, Anadolu Ajansı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Buğlem Berra Alptekin hayatını kaybetti.
Kayseri'de A.Y.B.'nin kullandığı otomobil, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Buğlem Berra Alptekin'e (14) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Alptekin, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, gözaltına alındı.
