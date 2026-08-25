Akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızdı

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık , itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan 39 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kayseri 'de Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki kavşakta, akaryakıt tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrildi.

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