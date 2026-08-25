Akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızdı
25.08.2026 13:36
Ekipler, araç enkazının kaldırılmasının ardından yolu tamamen temizledi.
Kayseri'deki trafik kazasında 4'ü ağır 39 kişi yaralandı. Akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızdı.
Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki kavşakta, akaryakıt tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrildi.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan 39 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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