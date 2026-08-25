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Akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızdı

25.08.2026 13:36

Akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızdı
IHA

Ekipler, araç enkazının kaldırılmasının ardından yolu tamamen temizledi.

İHA
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Kayseri'deki trafik kazasında 4'ü ağır 39 kişi yaralandı. Akaryakıt tankerinden yola 9 ton benzin sızdı.

Kayseri'de Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki kavşakta, akaryakıt tankeri ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar devrildi. 

 

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada, yaralanan 39 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere  kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen akaryakıt tankerinden yola yaklaşık 9 ton benzin sızdı. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı yolda geniş güvenlik önlemi alarak köpüklü suyla çalışma yaptı.

 

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