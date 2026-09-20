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Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı

20.09.2026 13:46

Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı

Şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

AA
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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde husumetlisi tarafından tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de Keykubat Mahallesi Kaynak Caddesi'ndeki bir kıraathanede çalışan O.Ö. ile aralarında husumet bulunan E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. 

 

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda O.Ö, yanında bulunan tüfekle E.K'ye ateş etti.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

 

Şüpheli ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.

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