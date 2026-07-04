Kayseri'de hurdalıkta yangın çıktı
04.07.2026 16:06
Son Güncelleme: 04.07.2026 16:33
Yangın saat 14.00 sularında başladı.
Kayseri’de hurda malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’ndeki hurdalıkta saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ve emniyet güçleri olaya müdahale ediyor.
Kısa süre içerisinde büyüyen alevler hurdalık alanı kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Saat 16.18 itibariyla yangının ekipler tarafından söndürüldüğü belirtildi.
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