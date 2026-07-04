Kayseri'de hurdalıkta yangın çıktı

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’ndeki hurdalıkta saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ve emniyet güçleri olaya müdahale ediyor.

Kısa süre içerisinde büyüyen alevler hurdalık alanı kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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