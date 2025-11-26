Miras kavgası kanlı bitti: Kaynanasını öldürüp intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kaynanası M.M. (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri M.M.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.