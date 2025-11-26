Polis memuru, miras kavgasında kayınvalidesini öldürdü

Kayseri'de bir polis memuru, miras nedeniyle kavga ettiği kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri 'de damat ile kayınvalide arasındaki miras kavgası cinayetle son buldu.

