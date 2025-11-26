Polis memuru, miras kavgasında kayınvalidesini öldürdü
26.11.2025 15:19
DHA
Kayseri'de bir polis memuru, miras nedeniyle kavga ettiği kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı.
Kayseri'de damat ile kayınvalide arasındaki miras kavgası cinayetle son buldu.
Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi 2246 Sokak'ta meydana geldi. Bağ evinde polis memuru S.U. (35) ile kayınvalidesi M.M. (60) arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle S.U., tabancayla kayınvalidesi M.M.'yi öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan S.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
