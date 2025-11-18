Tartıştığı babasını bıçaklayıp öldürdü

Kayseri'de baba-oğul arasındaki tartışma cinayetle son buldu. Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

Hayrullah E. (61) İle oğlu F.A.E. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümesi ile F.A.E., bıçakla babasını yaraladı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hayrullah E., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Hayrullah E. Kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan F.A.E. ise polis ekiplerinin çalışması ile Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6029’uncu Sokak’ta bir işletmenin çatısında yakalandı.

Gözaltına alınan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen F.A.E., polis merkezine götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.