Yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
01.12.2025 12:40
İHA
Kayseri'de havalandırma boşluğuna düşen 'Tofu' adlı kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtarmak için itfaiye ekiplerine haber verildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler Tofu'nun bulunduğu noktaya çeşitli ekipmanlar kullanarak ulaştı.
Kısa sürede bulunduğu yerden çıkarılan kedi, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahibi Zeynep Çılgın'a teslim edildi.
