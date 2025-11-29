Kayseri'de hafif ticari araçla jeep çarpıştı

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler mahallesinde meydana gelen kazada 34 BID 251 plakalı jeep ile 38 FA 614 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kafenin duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlar incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.

