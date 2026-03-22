Tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücü tutuklandı

22.03.2026 15:29

Tıp öğrencisi Yaren'i hayattan koparan sürücü tutuklandı
IHA

Kayseri'de tıp fakültesi öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

AA

Kayseri'nin Talas ilçesinde, otomobiliyle motosikletine çarptığı tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde otomobiliyle motosikletine çarptığı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) ölümünün ardından gözaltına alınan sürücü K.E.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

 

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

Talas'ta 19 Mart'ta, kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

 

Otomobil sürücüsü K.E. gözaltına alınmıştı.

