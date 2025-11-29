Beton mikseri yamaçtan yuvarlandı

Kayseri 'nin Yahyalı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri dağın yamacından yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

