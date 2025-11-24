24 Kasım Öğretmenler Günü, çiçekçilerin yüzünü güldürdü
24.11.2025 15:47
İHA
Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü Kayseri’de çeşitli etkinliklerle kutlanırken, çiçekçilerin de işlerini artırdı. Öğretmen yakınlarına çiçek gönderen vatandaşlar, esnafta yoğunluk oluşturdu.
Kentte çiçekçilik yapan Mehmet Bener, "24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle yoğunluğumuz başladı. Yoğun şekilde okullara çiçeklerin dağıtımını gerçekleştirip bu şekilde hizmet veriyoruz. Geçen sene olduğu gibi bu senede yoğunuz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.
