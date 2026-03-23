26 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
23.03.2026 16:09
Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı.
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda hakkında yağma suçundan 26 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ş. (32) yakalandı.
İşlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.
