Araçtan iner inmez itiraf etti, cezadan kıl payı kurtuldu

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde yasal sınırın 0.03 promil altında kalan sürücü, sonucu görünce polise "Kurtuldum, gördün mü?" dedi.

Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.’nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki otomobil durduruldu.

YASAL UYARI

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