Araçtan iner inmez itiraf etti, cezadan kıl payı kurtuldu
09.09.2026 10:09
Sürücüsü yasal sınırın 0.03 promil altında kalarak, 0.47 promil alkollü çıktı.
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde yasal sınırın 0.03 promil altında kalan sürücü, sonucu görünce polise "Kurtuldum, gördün mü?" dedi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, U.A. yönetimindeki otomobil durduruldu.
Araçtan iner inmez ekiplere alkollü olduğunu itiraf eden U.A.’nın yapılan kontrollerde yasal sınırın altında 0.47 promil alkollü olduğu belirlendi.
Yasal sınırın 0.03 promil altında ceza yemekten kurtulan B.B. “Kurtuldum, gördün mü?” diyerek, sevinç yaşadı.
YASAL UYARI
KAYSERI Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. KAYSERI Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.