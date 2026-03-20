Başıboş köpek üç yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
20.03.2026 19:18
Kayseri'de Başıboş köpeğin saldırdığı 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Kayseri'de sokakta oynayan 3 yaşındaki çocuk, başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde başıboş köpek sokakta oynayan A.D.‘ye (3) saldırdı.
Olayda A.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından talihsiz çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Başıboş köpek belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğne ile bayıltılarak barınağa götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
