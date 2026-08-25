Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp polise teslim oldu
25.08.2026 15:47
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Kayseri’de Serdar B., boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.B.’yi bıçakla yaraladıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki polis noktasına giderek teslim oldu.
Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak’ta meydana geldi.
Konya’dan Kayseri’ye gelen Serdar B., boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.B.’nin arkadaşının evinin önüne gitti. Marketten dönen Ş.B., ile Serdar B. arasında tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma sırasında Serdar B., yanındaki bıçakla Ş.B.’yi yaraladı. Serdar B. daha sonra bıçağı, binanın bahçesine atarak kaçtı. S.B.’nin elindeki poşetteki market ürünlerinin binanın bahçesine döküldüğü görüldü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ş.B., hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli Serdar B. ise olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Kocasinan Kaymakamlığı’nın polis noktasına giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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