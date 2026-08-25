Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp polise teslim oldu

Kayseri’de Serdar B., boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.B.’yi bıçakla yaraladıktan sonra yaklaşık 200 metre uzaklıktaki polis noktasına giderek teslim oldu.

Şüpheli Serdar B. ise olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Kocasinan Kaymakamlığı’nın polis noktasına giderek teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ş.B., hastaneye kaldırıldı.

Konya’dan Kayseri’ye gelen Serdar B., boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.B.’nin arkadaşının evinin önüne gitti. Marketten dönen Ş.B., ile Serdar B. arasında tartışma çıktı.

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