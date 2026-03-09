Cinsel istismardan aranan hükümlü halıların arasında yakalandı
Firari hükümlü evde halıların arasında yakalandı.
Kayseri'de 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, evinde halıların arasında saklanırken yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, hakkında ‘nitelikli cinsel istismar' suçundan 24 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.E. (32) ikamette saklandığı halıların arasında yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.A.E. cezaevine teslim edildi.
