Drift atan sürücülere rekor ceza (Kayseri Haberleri)
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden 2 sürücüye toplam 104 bin 218 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Erenköy ve Selçuklu mahallelerinde 2 aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 104 bin 218 lira ceza kesti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücülerin kullandığı araçlar ise trafikten men edildi.
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