Drift atan sürücüye 47 bin 385 lira ceza kesildi (Kayseri Haberleri)
Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 47 bin 385 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Argıncık Mahallesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettiği sürücü ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 47 bin 385 lira ceza kesti.
Trafikten men edilen aracın sürücüsü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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